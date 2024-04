Składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Planowana obniżka budzi kontrowersje

Rząd planuje zmienić zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i przywrócić ryczałtową formułę tej daniny. Jak wskazują eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, chociaż zapowiadane modyfikacje będą oznaczać wyraźny spadek dochodów budżetowych, to rząd nie zaproponował żadnych cięć wydatków, co w efekcie będzie skutkować jeszcze większym deficytem finansów publicznych.

W ostatnich tygodniach resort finansów zaproponował, aby od 2025 r. co do zasady przywrócić ryczałtową składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. W efekcie większość ma odprowadzać składkę na poziomie 9 proc. od 75 proc. minimalnej płacy (ok. 310 zł miesięcznie). Obniżka składek ma dotyczyć ok. 93 proc. przedsiębiorców.

Szacuje się, że w konsekwencji dochody państwa spadną o 5 mld zł w skali roku. Eksperci FOR zwracają jednak uwagę na to, że już bez tego kosztu Polska jest jednym z krajó...