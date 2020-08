Skan lub zdjęcie faktury pozwala odliczyć VAT

W stosunku do faktur, które zostaną przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a następnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysłanych do spółki będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostałych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.