Sektor rolno-spożywczy przeciwko opodatkowaniu kaucji podatkiem VAT

Nowy system kaucyjny dla butelek, który ma zostać wprowadzony na początku 2025 r., budzi kolejne wątpliwości. Kilkanaście organizacji sektora rolno-spożywczego zaapelowało o wprowadzenie zmian do nowej ustawy. Krytykowany jest m.in. zamiar opodatkowania kaucji podatkiem VAT.

Prace nad nowym systemem kaucyjnym trwały przez niemal 3 lata. Ustawa przyjęta przez Sejm 13 lipca br. przewiduje wprowadzenie z początkiem 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 l, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowe puszki do 1 l.

Projektowany system jest krytykowany przez organizacje branży rolno-spożywczej, w tym producentów rolnych oraz branże wód i napojów, mleczarską, sokowniczą i browarniczą. W wspólnym apelu 17 organizacji wskazało, że wprowadzenie systemu w przewidywanym kształcie może oznaczać wielomiliardowe straty oraz zdecydowane podwyżki cen niektórych produktów.

Organizacje rolno-spożywcze domagają się m.in. zwolnienia kaucji na opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku z podatku VAT. Jak przy tym w...