Samozatrudnieni pod coraz większą presją składek i podatków

Składki zdrowotne i inne podatki są obecnie zbyt dużym obciążeniem dla najmniejszych przedsiębiorców – twierdzi Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”. Środowisko samozatrudnionych wskazuje na to, że przy zachowaniu obecnych trendów część osób prowadzących obecnie jednoosobową działalność gospodarczą będzie musiała zrezygnować z takiej działalności lub przejść do tzw. szarej strefy.

– Płaca minimalna oscyluje w okolicach 30 zł za godzinę, koszty minimalne prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w bardzo prostych usługach świadczonych społecznie w małych miasteczkach to jest od 50 do 80 zł dziennie. Aby nie być na bezrobociu i móc przetrwać samemu, nie mówiąc o wyżywieniu dzieci czy współmałżonka, danina publiczna pochłania od dwóch do trzech godzin pracy – stwierdził w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”, Witold Solski.

Sytuacja samozatrudnionych może być częściowo poprawion...