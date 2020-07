Samorządy chcą odroczenia tzw. janosikowego

Janosikowe to specjalny podatek opłacany przez bogate gminy na rzecz biedniejszych. Obliczany jest w oparciu o poziom dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego osiągniętych dwa lata wcześniej w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Co do zasady idea takiego podatku jest słuszna i służy zrównoważonemu rozwojowi, wyrównywaniu szans i podnoszeniu biedniejszych gmin przez te bogatsze. Niemniej jednak w związku z pandemią COVID-19 to właśnie duzi (zwłaszcza miasta) stracili najwięcej, głównie ze względu na zawieszenie działalności gospodarczej wielu firm.

Interpelacja nr 7274 do prezesa Rady Ministrów w sprawie odroczenia płatności tzw. janosikowego

Szanowny Panie Premierze,

w dniu 30 kwietnia 2020 r. Rada Miasta Gdańska wystosowała apel w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania przez miasto Gdańsk wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (zwolnienie z tzw. janosikowego). Jak informuje portal Gdansk.pl: „Radni apelują o zwolnienie Miasta Gdańsk z konieczności przekazania do budżetu państwa łącznie około 100 milionów złotych w ramach tzw. janosikowego w bieżącym i w przyszłym roku. Powyższa kwota - pozostając w budżecie miasta - pozwoliła by np. na zwolnienie na 2 lata z podatku od nieruchomości gdańskich przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu epidemii, czy też na sfinansowanie prawie 10 milionów kilometrów przejazdów autobusami miejskimi”.

Należy podkreślić, iż także inne gminy wystosowały podobne apele.

Jak wiadomo, janosikowe to specjalny podatek opłacany przez bogate gminy na rzecz biedniejszych. Obliczany jest w oparciu o poziom dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego osiągniętych dwa lata wcześniej w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Co do zasady idea takiego podatku jest słuszna i służy zrównoważonemu rozwojowi, wyrównywaniu szans i podnoszeniu biedniejszych gmin przez te bogatsze. To działanie solidarystyczne, które należy chwalić.

Niemniej jednak w związku z pandemią COVID-19 to właśnie duzi (zwłaszcza miasta) stracili najwięcej, głównie ze względu na zawieszenie działalności gospodarczej wielu firm. Duże gminy są obciążone większą liczbą zobowiązań stałych, mają większe wydatki, zatrudniają więcej pracowników. Kilka dni temu pani Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, wskazywała na rozwiązania zawarte w tarczy 4.0: Mówimy tu o tzw. janosikowym - przesuwamy je na okres powakacyjny. To dobry kierunek, należy jednak zadbać o maksymalną skuteczność tego rozwiązania.

W związku z zarysowaną sytuacją prosimy o odpowiedź na pytania:

Czy przewiduje się korektę polegającą na kolejnym przesunięciu terminu zapłaty janosikowego przez gminy najbardziej dotknięte kryzysem? Czy polski rząd przewiduje możliwość odroczenia płatności janosikowego do 2021 roku w przypadku, gdy gmina znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej? Czy polski rząd dokonał analizy sytuacji finansowej samorządów apelujących o odroczenie lub zawieszenie płatności janosikowego? Czy polski rząd wystosował odpowiedzi na apele polskich gmin ws. odroczenia lub zawieszenia płatności janosikowego? Czy rząd rozważa wprowadzenie jakiejkolwiek formy wsparcia finansowego dla tych gmin, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej?

Posłowie:

Marek Rutka, Hanna Gill-Piątek, Monika Falej, Katarzyna Ueberhan, Maciej Kopiec, Robert Obaz, Anita Kucharska-Dziedzic, Paweł Krutul

3 czerwca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 7274 w sprawie odroczenia płatności tzw. janosikowego

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 7274 Pana posła Marka Rutki i grupy posłów w sprawie odroczenia płatności tzw. janosikowego, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

Wpłaty do budżetu państwa są elementem mechanizmu wyrównawczo-korekcyjnego finansów samorządowych i stanowią mechanizm solidarnościowy, którego wprowadzenie podyktowane było istniejącą znaczną dysproporcją dochodów podatkowych w poszczególnych grupach jednostek samorządu terytorialnego.

Zaznaczyć należy, że idea wpłat do budżetu państwa jest zgodna z Eur...