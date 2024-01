Samofakturowanie przy użyciu KSeF od 1 lipca 2024 r.

Jeżeli dostawca nie ma w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i transakcja będzie podlegała samofakturowaniu, tj. nabywca z Polski będzie wystawiał w imieniu kontrahenta zagranicznego fakturę sprzedaży to, faktura taka - pomimo, iż jest fakturą podmiotu zagranicznego, a polski podatnik jedynie formalnie/technicznie odpowiada za jej wystawienie - będzie podlegała wystawieniu w KSeF.

Z wnioskiem o interpretację spółka wskazała, że w procesach współpracy z dostawcami części usług szeroko wykorzystuje system tzw. samofakturowania uregulowany w art. 106d ustawy o podatku od towarów i usług. W systemie tym spółka wystawia faktury w imieniu i na rzecz dostawców nieposiadających siedziby ani stałego miejsca prowadzania działalności w Polsce, którzy:

dostarczają usługi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, realizują dostawy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, realizują dostawy krajowe - przy czym dostawca jest zarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce.

Wątpliwości spółki dotyczyły kwestii, czy wystawiając faktury na podstawie umowy uregulowanej w art. 106d ustawy o VAT, na rzecz dostawcy, który nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzania działalności, ale jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT (przypadek c), spółka będzie miała obowiązek stosowania do tych faktur przepisów art. 106na do 106nd ustawy.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skar...