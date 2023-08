Samochód z majątku osobistego wprowadzany do majątku firmowego

W związku z obowiązującymi obecnie zasadami zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodem nie będącym „na stanie” firmy, wielu podatników prowadzących działalność w niewielkim rozmiarze, opodatkowaną na zasadach ogólnych zastanawia się nad przeniesieniem samochodu z majątku osobistego do majątku firmowego. Nie ma żadnych przeszkód aby to uczynić, warto jednak zastanowić się przed ostateczną decyzją nad przyszłymi skutkami podatkowymi.