Samochód będący współwłasnością w kosztach firmy

Przedsiębiorca może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, proporcjonalnie do prawa do udziału we współwłasności samochodu, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego stanowiącego środek trwały. Jeżeli samochód osobowy będzie wykorzystywany zarówno dla celów działalności oraz do celów prywatnych, to proporcjonalnie do posiadanego udziału we współwłasności samochodu będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów 75% ponoszonych wydatków eksploatacyjnych na: paliwo, przeglądy, naprawy, myjnię, wymianę opon, zakup części.