Rzecznik MŚP: ZUS nie może kwestionować podstawę wymiaru składek

ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stan sprawy przedstawiał się następująco: ubezpieczona od 4 stycznia 2016 r. prowadziła działalność gospodarczą. W okresie od 1 lutego do 28 lutego 2018 r. zawiesiła wykonywanie działalności. Po czym od 1 marca 2018 r. wznowiła tę działalność. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym stwierdzając, iż prowadzona przez ubezpieczoną działalność po jej wznowieniu nie była działalnością gospodarczą, gdyż nie miała charakteru zarobkowego i ciągłego. Zdaniem ZUS jedynym celem ubezpieczonej było uzyskanie tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz wysokich świadczeń związanych z ciążą. Stanowisko ZUS zostało zaaprobowane zarówno przez Sąd Okręgowy w Łodzi, jak i przez Sąd Apelacyjny w Łodzi.

W skardze nadzwyczajnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi Rzecznik MŚP podniósł zarzut oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń Sądu Apelacyjnego w Łodzi z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Zarzut ten został uwzględniony przez Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy wskazał, że ubezpieczon...