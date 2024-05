Rzecznik MŚP: Przelew bankowy może potwierdzić wybór formy opodatkowania

Sukces Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie o zmianę formy opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany zgłoszonej poprzez system CEiDG. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ podatkowy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego zakwestionował rozliczenie roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 rok, dokonane przez przedsiębiorcę na formularzu PIT-28, i wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 r. z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej 19% podatkiem dochodowym. Naczelnik uznał, iż przedsiębiorca nie dokonał skutecznie zmiany formy opodatkowania (z tzw. podatku liniowego) na ryczałt ewidencjonowany. Organ podatkowy nie uwzględnił wyjaśnień przedsiębiorcy, że oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego złożył 2 stycznia 2022 za pośrednictwem systemu CEiDG, jednak z uwagi na problemy techniczne związane z poprawnym działaniem systemu nie wszystkie zmiany, które zaznaczył we wniosku, zostały prawidłowo zarejestrowane przez system. W toku prowadzonego postępowania organ zwrócił się o udzielenie informacji do Ministerstwa Rozwoju i Technologii i uzyskał odpowiedź, iż w dniu złożenia przez przedsiębiorcę wniosku wystąpiły spowolnienia działania aplikacji wynikające ze wzmożonej aktywności użytkowników. Spowolnienia te jednak nie uniemożliwiły złożenia wniosku. Na tej podstawie organ podatkowy uznał, że w momencie składania wniosku przez przedsiębiorcę nie stwierdzono błędnego działania systemu informatycznego CEiDG, toteż w przedmiotowej sprawie brak było podstaw do zastosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika określonej w art. 2a ustawy Ordynacja podatkowa oraz w art. 10 Prawa przedsiębiorców.

...