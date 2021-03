Rząd chce skrócić okres pobierania zasiłku chorobowego

Proponowane zmiany w zakresie ustalania okresu pobierania zasiłku chorobowego, nie wykluczają możliwości uzyskania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy przez osoby chore. Osoby te, po wyczerpaniu maksymalnego okresu zasiłkowego, mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne lub o rentę, nie pozostają zatem bez świadczeń w sytuacji, gdy są one uzasadnione ze względu na stan zdrowia - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 19611 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie przyznawania zasiłków chorobowych

Szanowna Pani Minister,

w ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje dotyczące rządowych planów zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie przyznawania zasiłków chorobowych. Wedle uzyskanych informacji projekt przewiduje, iż po wykorzystaniu 182 dni okresu zasiłkowego nie będzie możliwości uzyskania prawa do kolejnych dni chorobowego, jeżeli po wykorzystaniu pierwszych 182 dni tego okresu nie upłynie więcej niż 60 dni przerwy w zwolnieniu lekarskim.

Propozycja ta jest w mojej ocenie wysoce niesprawiedliwa i narusza prawa pracowników oraz przedsiębiorców związane z opłacanymi przez nich składkami na ubezpieczenie zdrowotne, które w przypadku przedsiębiorców muszą być uiszczane również w czasie trwania zwolnienia. Okres trwania choroby czy zdrowotnej niedyspozycji do pracy nie jest bowiem wyborem pracownika bądź przedsiębiorcy, a sytuacją losową, której dana osoba nie ma możliwości przewidzieć. Tego typu rozwiązanie spowoduje, że pomimo braku złej woli, pracownik bądź przedsiębiorca zostanie pozbawiony prawa do otrzymania niezbędnych mu w okresie choroby środków pieniężnych. Zrozumiałe, że ministerstwo chce walczyć z nieuczciwymi praktykami wyłudzania pieniędzy z ubezpieczenia zdrowotnego. Przyjęte rozwiązania nie mogą jednak powodować, iż zasiłku pozbawione zostaną osoby, które faktycznie stały się niezdolne do wykonywania pracy, w krótkim okresie po upływie poprzedniego okresu zasiłkowego. Walka z nieuczciwymi praktykami nie może się odbywać kosztem osób uczciwych i poszkodowanych w związku z sytuacją losową.

Zaniepokojony zarysowanymi powyżej planami zmian w regulacjach prawnych zwracam się do Pani Minister na podstawie art. 192 ust. 1 regulaminu Sejmu oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: