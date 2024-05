Ryczałt dla pracownika za używanie prywatnego auta do celów służbowych z PIT

Zwrot kosztów w postaci ryczałtu, poniesionych przez pracownika, stosownie do zawartej umowy, z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych, stanowi dodatkowe świadczenie otrzymywane przez pracownika od pracodawcy, a w konsekwencji przychód podlegający opodatkowaniu. Zatem, na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika w związku z wypłatą ww. świadczenia i powinien od wypłacanych ryczałtów naliczać i pobierać zaliczki.

We wniosku o interpretację firma wyjaśniła, że jako pracodawca, zawarła ze swoimi pracownikami umowy w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy. Na podstawie tych umów wypłaca pracownikom ryczałty stanowiące zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych, od których obliczają, pobierają i odprowadzają do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy.

W związku z powyższym firma zapytała, czy postępuje prawidłowo naliczając i pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od ryczałtu stanowiącego zwrot kosztów używania pojazdu do celów służbowych. Jej zdaniem - nie, ponieważ zwrot tych kosztów nie powoduje u pracownika powstania przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem firmy. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Kwota zwrotu wydatków za jazdy lokalne w formie ryczałtu stanowi dodatkowe świadczenie otrzymywane przez pracownika od pracodawcy. Obowiązujące przepisy prawa pracy nie nakładają bowiem na pracodawcę obowiązku zrekompensowania pracownikowi ww. wydatku, tak jak ma to miejsce w przypadku podróży służbowej, zgodnie z art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, który stanowi, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

To z kolei prowadzi do wniosku, że w sytuacji nieotrzymania zwrotu poniesionych kosztów przez pracownika, musiałby je pokryć on z własnych środków. Zatem przyjęcie dodatkowego świad...