RPO zwraca uwagę na problemy z awizowaniem przesyłek

Do biura rzecznika praw obywatelskich stale napływają skargi na przypadki awizowania przez listonoszy przesyłek sądowych, pomimo otrzymywania informacji o niezamieszkiwaniu adresata pod danym adresem. Jak tłumaczy RPO, taka praktyka ze strony Poczty Polskiej jest nie do zaakceptowania pod względem prawa do sądu. Rzecznik zaznacza, że w takiej sytuacji listonosz powinien zwrócić przesyłkę z zaznaczeniem, że adresat nie mieszka w danej lokalizacji.