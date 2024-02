Rozwód, podział majątku, samochód poleasingowy a obowiązki w VAT

W związku z przekazaniem przez przedsiębiorcę byłej żonie, w ramach umowy o częściowy podział majątku pojazdu wykupionego z leasingu i następnie ujętego bezpośrednio w kosztach w ramach działalności gospodarczej prowadzonej, jednakże, który bezpośrednio po wykupie nie był wykorzystywany na cele związane z tą działalnością i został przekazany do użytkowania byłej małżonce, która jest jego posiadaczem i wykorzystuje go do celów prywatnych, nie powstanie u przedsiębiorcy obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że w ramach działalności gospodarczej zawarł w grudniu 2016 r. umowę leasingu operacyjnego, mającą za przedmiot fabrycznie nowy samochód osobowy. Po dokonaniu zapłaty wszystkich rat, skorzystał z opcji wykupu pojazdu za kwotę stanowiącą 19% ceny pojazdu, co też nastąpiło na podstawie faktury ze stycznia 2019 r. Samochód był wykorzystywany w ramach tzw. użytku mieszanego, tj. zarówno do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. W okresie obowiązywania umowy leasingu przedsiębiorca odliczał 50% kwoty podatku VAT od każdej raty leasingowej, a także z tytułu wydatków ponoszonych w związku z eksploatacją samochodu. Faktura dokumentująca wykup z leasingu została wystawiona na działalność gospodarczą. Przedsiębiorca dokonał odliczenia 50% kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze. Po wykupie pojazdu z leasingu samochód nie był wprowadzony do działalności gospodarczej (jako środek trwały) i nie był wykorzystywany na cele związane z tą działalnością.

Przedsiębiorca do lutego 2019 r. pozostawał w związku małżeńskim, w którym obowiązywała wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). W związku z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód, strony wspólnie postanowiły, że w ramach umownego podziału majątku, wskazany wyżej pojazd przypadnie jego byłej żonie, która jest obecnie jego wyłącznym użytkownikiem. W tym celu strony zawarły w roku 2019 umowę przedwstępną częściowego podziału majątku. Aktualnie strony zamierzają sporządzić umowę o częściowym podziale majątku, obejmującą przedmiotowy pojazd, która to umowa stanowić będzie podstawę uzyskania przez byłą żonę pełnego prawa własności pojazdu, co z kolei umożliwi jego przerejestrowanie. Przekazanie wykupionego samochodu osobowego byłej żonie nastąpi w pierwszym półroczu 2024 na drodze umowy o częściowy podział majątku. Z tytułu przekazania pojazdu przedsiębiorca nie otrzyma od byłej żony żadnego wynagrodzenia.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy w związku z przekazaniem byłej żonie, w ramach umowy o częściowy podział majątku, pojazdu wykupionego z leasingu, i następnie ujętego bezpośrednio w kosztach w ramach działalności gospodarczej powstanie u niego obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał:...