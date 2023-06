Rozliczenie PIT obywateli Ukrainy

Zgodnie z tzw. ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Co do zasady za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która ma w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Pewnych modyfikacji w tym względzie dokonała ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium tego kraju.

Interpelacja nr 41485 do ministra finansów w sprawie rozliczeń PIT obywateli Ukrainy

Szanowna Pani Minister,

zgodnie z tzw. ustawą o PIT, jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Co do zasady za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która ma w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Pewnych modyfikacji w tym względzie dokonała ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium tego kraju. Nie rozwiązała ona jednak problemu obywateli Ukrainy, którzy zmuszeni zostali do zamieszkania w Polsce z uwagi na atak Rosji na Ukrainę i pozostali w stosunku pracy z ukraińskim pracodawcą korzystając z mechanizmu pracy zdalnej.

W myśl ogólnych zasad obywatele ci również po uzyskaniu rezydencji podatkowej powinni rozliczać się w Polsce z dochodów uzyskanych w Ukrainie, z drugiej strony Ukraina niosąc ciężar wojny potrzebuje podatków by finansować nakłady na armię.

Mając powyższe na uwadze proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

W jaki sposób obywatel Ukrainy mieszkający w Polsce powyżej 183 dni i pracujący zdalnie na rzecz zagranicznego pracodawcy powinien rozliczać się z uzyskanych za granicą dochodów, w tym z Ukrainy? W jaki sposób powinien rozliczyć się obywatel Ukrainy, który część swoich dochodów otrzymał podczas zamieszkiwania na terenie Ukrainy, a część w Polsce, po otrzymaniu statusu rezydenta podatkowego? Czy planowane są zmiany podatkowe lub wydanie stosownych interpretacji podatkowych, celem rozwiązania opisanej sprawy?

Posłowie:

Michał Gramatyka, Mirosław Suchoń, Tomasz Zimoch, Paweł Zalewski, Joanna Mucha, Paulina Hennig-Kloska

25 maja 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 41485 w sprawie rozliczeń PIT obywateli Ukrainy

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 41485 wniesioną przez Panie Posłanki i Panów Posłów Joannę Muchę, Paulinę Hennig-Kloskę, Tomasza Zimocha, Pawła Zalewskiego, Michała Gramatykę i Mirosława Suchonia w sprawie rozliczania podatku dochodowego przez obywateli Ukrainy, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Obowiązek podatkowy w Polsce

Zakres obowiązku podatkowego obywateli Ukrainy w Polsce zależy od:

państwa, w którym podatnik posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) oraz

rodzaju i miejsca osiągania dochodów (przychodów).

W polskim prawie podatkowym nie ma zasad szczególnych dotyczących ustalania rezydencji podatkowej dla obywateli Ukrainy, więc w tym zakresie obowiązują zasady ogólne określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawie PIT) oraz w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Ukrainą.

Na gruncie ustawy PIT, jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadzie nieograniczonego obowiązku podatkowego od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1 ustawy PIT).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W zakresie dokumentowania miejsca rezydencji podatkowej przez obywateli Ukrainy dodatkowo obowiązuje szczególna regulacja art. 52zn ustawy PIT, zgodnie z którą spełnienie warunku dotyczącego posiadania centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesówżyciowych) na terytorium Polskiwokresie do 31 g...