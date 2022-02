Rozliczenie najmu i VAT po zakończeniu umowy

Spółka wynajmowała pomieszczenia magazynowe. Ze względów ekonomicznych spółka musiała wypowiedzieć umowę najmu. Zgodnie z porozumieniem spółka zapłaciła na rzecz wynajmującego wynagrodzenie za odebranie przez wynajmującego ww. pomieszczeń bez przywrócenia ich do stanu pierwotnego. Czy spółka jest uprawniona do odliczenia VAT wynikającego z faktury dokumentującej to wynagrodzenie, a wystawionej przez wynajmującego?