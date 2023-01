Rodzice dzieci martwo urodzonych bez prawa do świadczeń

Rodzicom dzieci martwo urodzonych nie przysługuje ani zasiłek pogrzebowy, ani zasiłek macierzyński, ani skrócony urlop macierzyński. Żadnego z tych świadczeń nie otrzymają bowiem rodzice w przypadku, gdy niemożliwe jest ustalenie płci dzieci. Aktualnie, żeby rodzic miał prawo do otrzymania świadczeń, konieczne jest uzyskanie aktu urodzenia martwego dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Podstawę do wystawienia tego dokumentu stanowi karta martwego urodzenia wypełniona przez lekarza, w której musi zostać określona płeć dziecka.

Interpelacja nr 38127 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia świadczeń społecznych dla rodziców dzieci martwo urodzonych

Szanowny Panie Premierze!

Rodzicom dzieci martwo urodzonych nie przysługuje ani zasiłek pogrzebowy, ani zasiłek macierzyński, ani skrócony urlop macierzyński. Żadnego z tych świadczeń nie otrzymają bowiem rodzice w przypadku, gdy niemożliwe jest ustalenie płci dzieci. Aktualnie, żeby rodzic miał prawo do otrzymania świadczeń, konieczne jest uzyskanie aktu urodzenia martwego dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Podstawę do wystawienia tego dokumentu stanowi karta martwego urodzenia wypełniona przez lekarza, w której musi zostać określona płeć dziecka. Problem jest w tym, że w przypadkach, kiedy poronienie nastąpiło we wczesnym etapie ciąży, ustalenie płci jest często niemożliwe bez przeprowadzenia drogich badań genetycznych, których państwo nie refunduje. Bywa zresztą, że i te badania zawodzą. Problem ten znany jest od dawna. Zarówno przez parlamentarzystów, rzecznika praw obywatelskich, ministerstwo rodziny, pełnomocnika prezesa RM ds. ochrony miejsc pamięci. I ciągle pozostaje nierozwiązany. Powoduje podwójna traumę rodziców z powodu śmierci dziecka i braku należnych świadczeń. Tym bardziej, że jest to sprawa ograniczeń czysto formalnych, a nie merytorycznych. Każde dziecko powinno być traktowane w ...