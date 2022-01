Regulacje VAT w zakresie e-handlu

E-handel innymi słowy e-commerce jest dobrodziejstwem w dzisiejszych pandemicznych czasach. Dzięki zakupom przez Internet możliwe jest zaopatrywanie się w dobra bez konieczności wychodzenia z domu. Możliwe są one do realizacji w każdym zakątku świata. Dobrodziejstwo dla klientów stało się jednak utrapieniem organów podatkowych nie tylko polskich, lecz również w innych krajach unijnych. Podmioty odpowiedzialne za politykę podatkową Unii dostrzegły, że regulacje obowiązujące w zakresie handlu elektronicznego przekraczającego granice Wspólnoty wymagają unowocześnienia. Z tego też względu od końca roku 2017 wdrożono mechanizmy prawne usprawniające pobór VAT z tytułu transgranicznego handlu elektronicznego.

Formę prawną zmiany te znalazły w Dyrektywie RADY (UE) 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz.Urz. UE L 348/7) oraz Dyrektywie RADY (UE) 2019/1995 z 21 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz.Urz. UE L 310/1).

Do polskiego systemu prawnego zmiany wprowadzone ww. dyrektywami implementowane zostały ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163). Zmiany wniesione tą ustawą weszły w życie 1 lipca 2021 r. i przyniosły szereg nowych rozwiązań w zakresie opodatkowania handlu elektronicznego.

Stało się tak za sprawą rozszerzenia procedury MOSS (mini-one-stop-shop, czyli małego punktu kompleksowej obsługi w zakresie VAT) na wszelkie rodzaje usług B2C oraz sprzedaż na odległość towarów drogą elektroniczną. Ta procedura szczególna rozliczania podatku VAT została zastąpiona procedurą w ramach Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop) oraz została wprowadzona nowa procedura Punktu Kompleksowej Obsługi Importu (Import One Stop Shop).

Ujednolicony został próg rejestracji przy takiej sprzedaży na terytorium całej UE. Jego wyznacznikiem nadal pozostał wartościowy próg sprzedaży wewnątrzwspólnotowej. Został on ustalony na 10 000 euro rocznie i dotyczy sprzedaży wysyłkowej do każdego z państw członkowskich UE. Stało się tak równolegle z likwidacją pojęcia sprzedaży wysyłkowej. Obecnie zatem z chwilą przekroczenia progu obrotu w ww. wysokości, za miejsce dostawy uważane jest państwo członkowskie, do którego ma miejsce wysyłka towarów.

W kwestii sprawozdawczości w VAT podatnik posiada dwie możliwości:

zarejestrowanie się w każdym z państw członkowskich dostawy i dokonywanie w nim uregulowania należnego podatku,

skorzystanie z uproszczenia zwanego One Stop Shop (OSS) w państwie członkowskim wysyłki; rejestracja taka daje możliwość zadeklarowania i zapłaty należnego VAT w innym państwie członkowskim.

Zamiast sprzedaży wysyłkowej

Obowiązują nowe definicje w zakresie e-handlu, które dotyczą tego rodzaju dostaw towarów na rzecz konsumentów. W relacjach B2C (business to client) w miejsce definicji sprzedaży wysyłko...