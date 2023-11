Refundacja składek ZUS z PFRON a podstawa obliczenia składki zdrowotnej

Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie różnicują przychodów podatkowych z działalności gospodarczej na przychody ze sprzedaży towarów i usług (kolumna 7 KRiR) i przychody pozostałe (kolumna 8 KPiR). Jeżeli przychody wykazywane w kolumnie 8 KPiR rozliczanie są w PIT jako przychody z działalności gospodarczej to okoliczność, że są to przychody „pozostałe” (niezwiązane z podstawowym zakresem prowadzonej działalności gospodarczej) nie ma znaczenia z perspektywy ww. przepisu, a zatem jako podatkowe przychody z działalności gospodarczej wchodzą do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.