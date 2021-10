Przychody z reklamy internetowej można opodatkować ryczałtem

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie dzierżawy powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej. Zamierza on oddać do zarządzania całą dostępną powierzchnię strony internetowej tylko jednemu przedsiębiorstwu, sam nie będzie musiał wykonywać żadnych dodatkowych działań. Wszystkie niezbędne czynności technologiczne, czy związane z poszukiwaniem reklam będą należeć do tego przedsiębiorstwa. Fakturę za dzierżawę powierzchni reklamowej będzie wystawiał raz w miesiącu, a jej wartość będzie uzależniona od ilości tzw. odsłon. Działalność usługowa przedsiębiorcy będzie sklasyfikowana w PKD pod symbolem 63.12.Z - Działalność portali internetowych, a w klasyfikacji PKWiU 63.11.20 „Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie - PKWiU z 2015 r., natomiast symbol 63.11.30 jest zgodny z PKWiU z 2008 r.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać dwa rodzaje przychodów. Jednym z nich są, zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym przychody z działalności gospodarczej. Natomiast drugim - przychody z zawieranych poza działalnością gospodarczą umów najmu lub umów o podobnym charakterze.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie dzierżawy powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej. Odpłatne udostępnianie powierzchni na cele reklamowe na jego własnej stronie internetowej wykonywane jest w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zatem, przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnianiu miejsca na reklamy na własnych witrynach internetowych, należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychody z tego źródła mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile spełnione zostaną wszystkie ustawowe przesłanki. W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1. w roku poprzedzającym rok podatkowy: