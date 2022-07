Przychód z tyt. wykorzystywania samochodu służbowego dla celów prywatnych w 2022 roku

Zasady opodatkowania pracowników w związku z korzystaniem z samochodów służbowych dla celów prywatnych zawarte są w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalana jest w sposób ryczałtowy, poprzez wskazanie konkretnych kwot, które są zróżnicowane w zależności od m.in. pojemności silnika samochodu i jego rodzaju, tj.:

250 zł miesięcznie - dla samochodów: mocy silnika do 60 kW, stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy; 400 zł miesięcznie - dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

Natomiast art. 12 ust. 2b ustawy o PIT wskazuje sposób obliczania wartości świadczenia, gdy podatnik korzysta z samochodu, w prywatnych celach, tylko przez część miesiąca. W takim przypadku wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.

Przez długi czas przed organami podatkowymi toczyła się batalia czy w kwocie ryczałtu z art. 12a ust. 2 ustawy o PIT mieści się paliwo. Kwestię tę rozstrzygnięto jednak w interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr DD3.8201.1.2020 z dnia 11 września 2020 r., w której stwierdzono, że „(…) prawidłowa wykładnia art. 12 ust. 2a ustawy o PIT prowadzi do wniosku, że koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT”.

Potrącenie kosztów paliwa

Mimo, że to stanowisko okazało się niezwykle istotne to przepis dotyczący zryczałtowanego przychodu budzi dalsze wątpliwości interpretacyjne jak m.in. kwestia czy w przypadku, gdy pracownik zostaje obciążony kosztami zużytego paliwa to sytuacja taka powoduje pomniejszenie ryczałtowo ustalanego przychodu.

Przepis art. art. 12 ust. 2c ustawy PIT wskazuje, że jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. Nie wskazano jednak wprost, że można przez tę odpłatność rozumieć koszty potrąconego paliwa.

