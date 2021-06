Artykuły: Działalność gospodarcza powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 29.06.2021 Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 r., o których warto pamiętać Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Wchodzi w życie pakiet e-commerce i rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE.

Kolejne branże i usługi zostaną objęte obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line.

Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

Przesuwa się obowiązek zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy i przedłużone zostaje zawieszenie stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła. Pakiet e-commerce Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Poprawią one konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm. W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.: Likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.

Znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop.

Możliwość rozliczania VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop.

Wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

Nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów. Więcej informacji na stronie MF, w komunikacie Uszczelnienie VAT w międzynarodowym e-handlu. Kasy on-line Od 1 lipca 2021 r. kolejne branże i usługi objęte zostaną obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Urządzenia te przesyłają dane do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania z użyciem kas on-line od 1 lipca 2021 r.: budowlane

fryzjerskie

kosmetyczne i kosmetologiczne

opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów

prawnicze

związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – usługi wstępu Przesunięcie na 1 lipca 2022 r. obowiązku zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 r. termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Pozostałe regulacje to m.in.: Opodatkowanie nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY

WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.

UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy

do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. REJESTRACJA dla nowych użytkowników LOGOWANIE dla użytkowników podatki.biz podaj e-mail: wprowadź hasło: zapomniałem hasła | problemy z logowaniem DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ? Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do: ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)

narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach

kalkulatorów i baz danych

działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji

newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą Czas rejestracji - ok. 1 min Uwaga Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »

: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line