Przepisy o rozbieżnościach hybrydowych jeszcze w tym roku?

Przepisy implementujące Dyrektywę Rady UE 2017/952 z 29 maja 2017 r. (dalej: ATAD 2) wejdą w życie 1 lipca 2020 r. i znajdą zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 30 czerwca 2020 r. Oznacza to, że przepisy ustawy o CIT dot. struktur hybrydowych nie zaczną obowiązywać w trakcie roku podatkowego. Proponowana regulacja skierowana jest do największych korporacji międzynarodowych, posiadających odpowiednie zasoby kapitałowe i kadrowe w celu przygotowania się do zapowiadanych zmian - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.