Przepisy dot. tzw. czerwcowych emerytur do poprawy?

Interpelacja nr 37506 do prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy przepisów dotyczących tzw. czerwcowych emerytur

Panie Premierze,

przez długi czas świadczenia Polek i Polaków przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż osób odchodzących na emeryturę w każdym z pozostałych miesięcy. Rząd poprawił przepisy dotyczące tzw. czerwcowych emerytur, ale tylko na przyszłość, pomijając osoby, którym wcześniej tak ustalano świadczenia. W przypadku świadczeniobiorców, którym wysokość emerytury ustalono w czerwcu w latach 2009-2019, problem nie został rozwiązany.

Rzecznik praw obywatelskich zgłaszał problem minister rodziny i polityki społecznej, niestety bezskutecznie. RPO dołączył do postępowania Trybunału Konstytucyjnego z pytania sądu w tej sprawie. Chodzi o zróżnicowanie zasad ustalania wysokości emerytury powiązanych ściśle ze sposobem waloryzacji składek na ubezpieczenie społeczne i kapitału początkowego.

W ocenie rzecznika praw obywatelskich wprowadzony ustawą zmieniającą inny sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, którym emeryturę przyznano od dnia 1 do 31 czerwca, który obowiązuje od 2021 r. i który wobec tego nie znajduje zastosowania do emerytur przyznanych w latach 2009-2019, pozostaje w sprzeczności z gwarancjami konstytucyjnymi dotyczącymi przestrzegania zasady równości w prawie do zabezpieczenia społecznego (art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) oraz zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP).

Zgodnie z Konstytucją RP wszyscy są równi wobec prawa, niestety w przypadku „czerwcowych emerytur” polskie prawo nie jest równe dla świadczeniobiorców.

Premierze, dlaczego świadczeniobiorcy, którym wysokość emerytury ustalono w czerwcu w latach 2009-2019, nie zostali uwzględnieni w zmianach przepisów dot. „czerwcowych emerytur”? Kiedy rząd znowelizuje obowiązujące przepisy właśnie w tym aspekcie?

Posłanka Monika Wielichowska

23 listopada 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 37506 w sprawie poprawy przepisów dotyczących tzw. czerwcowych emerytur

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją, znak: K9INT37506, Pani Poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie poprawy przepisów dotyczących tzw. czerwcowych emerytur, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Problem, poruszony w interpelacji Pani Poseł Moniki Wielichowskiej, a dotyczący emerytur czerwcowych jest szczególnie złożony. Złożoność ta jest następstwem wprowadzenia nowego algorytmu wymiaru emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po 1948 r., którzy zostali objęci reformą emerytalną. Poszukiwanie, możliwego do wprowadzenia rozwiązania nie mogło bowiem powodować negatywnych skutków dla osób przechodzących na emeryturę w pozostałych 11 miesiącach roku, a także powinno być ono spójne z konstrukcją systemu emerytalnego. Rozwiązanie to powinno również uwzględniać możliwości finansowe systemu emerytalnego jak również finansów publicznych.

Świadczenie osoby przechodzącej na emeryturę w czerwcu, obliczanej z zastosowaniem tzw. nowych zasad wymiaru określonych w art. 25-26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm., dalej: ustawa emerytalna) było zwykle niższe dlatego, że suma wskaźników waloryzacji kwartalnej, którymi zostałyby objęte składki emerytalne oraz kapitał początkowy przy przejściu na emeryturę w kwietniu lub maju, jest zazwyczaj wyższa od wskaźnika waloryzacji rocznej, który stosuje się przy ustalaniu emerytury w czerwcu danego roku. Formuła obliczania wskaźnika waloryzacji składek, zarówno rocznej, jak i kwartalnej, jest oparta na wzroście przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne. W pierwszym kwartale roku wzrost przypisu składek w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku jest wyższy niż w pozostałych kwartałach. Ma to związek z kumulacją periodycznych wypłat wynagrodzeń w I kwartale roku. W konsekwencji wskaźnik waloryzacji składek za I kwartał danego roku jest wyższy niż roczny wskaźnik waloryzacji składek. Im większa jest ta różnica, tym waloryzacja kwartalna składek jes...