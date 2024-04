Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT

We wniosku o interpretację przedsiębiorczyni wyjaśniła, że od 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest handel samochodami używanymi (samochody ciężarowe, samochody specjalne, przyczepy ciężarowe, naczepy ciężarowe, maszyny specjalistyczne). Działalność gospodarczą rozpoczęła po zawarciu związku małżeńskiego, prowadzi ją osobiście, wykorzystując w tym celu nieruchomość gruntową, będącą własnością syna, którą użytkuje na podstawie umowy dzierżawy. Stroną umowy dzierżawy jest również mąż. Małżonkowie są uprawnieni do użytkowania nieruchomości i pobierania z niej pożytków bezczynszowo, oraz do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz do ponoszenia kosztów innych wskazanych w umowie należności. Umowa dzierżawy została zawarta w 2017 r. na okres 10 lat. Na nieruchomości znajduje się m.in. budynek, w którym przedsiębiorczyni prowadzi swoje biuro, oraz plac przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej. Nie zatrudnia pracowników.

Przedsiębiorczyni wskazała, że rozważa zakończenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i przed zakończeniem planuje przekazać nieodpłatnie składniki związane z prowadzoną przez siebie działalnością na rzecz męża, który przed tym przekazaniem rozpocznie prowadzenie własnej działalności gospodarczej w tym samym zakresie co przedsiębiorczyni. W związku z tym przekaże nieodpłatnie do działalności męża wszystkie składniki majątkowe znajdujące się w tej działalności, w szczególności środek trwały w postaci ciągnika rolniczego oraz towary handlowe znajdujące się na stanie przed zakończeniem działalności (samochody ciężarowe, samochody specjalne, przyczepy ciężarowe, naczepy ciężarowe, maszyny specjalistyczne), jak również inne przedmioty służące prowadzonej działalności. Ponadto, o ile będzie to technicznie możliwe dokona cesji na rzecz męża, firmowych rachunków bankowych, a gdyby takiej możliwości nie było - dokona ich zamknięcia. Oprócz tego dokona cesji praw i obowiązków z umowy do używanego w prowadzonej działalności systemu X, jak również przekaże mężowi bazę swoich kontaktów biznesowych. Ponadto przekaże również księgi i posiadaną przez siebie dokumentację dotyczącą działalności.

Przedsiębiorczyni chciała wiedzieć, czy nieodpłatne przekazanie całości składników związanych z działalnością gospodarczą do działalności męża będzie stanowić zbycie przedsiębiorstwa, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Ustawodawca na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączył od opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zaznaczyć należy, że przepisy...