Przedsiębiorcy będą płacić wyższe składki na ZUS

Zgodnie z zapisami Plan Finansowy na lata 2023-2026 wzrost średniego wynagrodzenia ma wynieść 9,6%, co wynosi około 7,6 tys. zł brutto. Dodatkowo wzrośnie składka zdrowotna o około 136 zł, co w sumie wyniesie 1554,66 zł. Dlaczego rząd planuje tak wysokie podwyżki? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.