Program Współdziałania KAS z firmami będzie dalej rozwijany

Ministerstwo Finansów postanowiło zrezygnować z ograniczenia liczby podmiotów, które przystępują do tzw. Programu Współdziałania. Pierwotnie limit wynosił 20 uczestników. Resort zdecydował się też na przedłużenie fazy pilotażowej programu do 2025 r. Plany obejmują także m.in. przygotowanie dobrych praktyk dla podmiotów zainteresowanych uczestnictwem.

„Program Współdziałania to forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki. Celem programu jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań kluczowych podatników w celu zapewnienia lepszych warunków do prowadzenia aktywności ...