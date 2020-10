Procedura uproszczona VAT w imporcie

Podmioty zobowiązane do rozliczania VAT od importu zostały określone w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Są to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby fizyczne:

na których spoczywa obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar zwolniony jest od cła albo cło na towar zostało zawieszone w całości lub w części, bądź zastosowana została preferencyjna, obniżona lub zerowa stawka celna,

uprawnione do skorzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej, w tym osoby, na które przeniesione zostały prawa i obowiązki podmiotu uprawnionego do korzystania z procedury.

Podatnicy dokonujący importu mają obowiązek, co do zasady, obliczać i wykazywać kwotę podatku w zgłoszeniu celnym. Zapłata podatku nastąpić powinna w terminie określonym dla należności celnych a więc w ciągu 10 dni od powiadomienia podatnika przez naczelnika urzędu celno-skarbowego o kwocie długu celnego oraz wysokości należności podatkowych. Dokonujący importu ma prawo obniżyć wykazany w zgłoszeniu celnym podatek w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał zgłoszenie celne (PZC poświadczone zgłoszenie celne). To stawia importerów w gorszej sytuacji niż podmioty dokonujące obrotu krajowego i wewnątrzunijnego. Importer musi bowiem najpierw zapłacić podatek należny a odebrać mógł go dopiero w deklaracji VAT-7 od podatku należnego za dany miesiąc.

Antidotum na tę niedogodność jest umożliwienie rozliczenia VAT importowego od razu w deklaracji podatkowej, bez konieczności zgłoszenia celnego oraz dotrzymywania terminu płatności określonego dla należności celnych. Jest to duże ułatwienie działalności importerów.

Zmiany od 1 lipca 2020 r.

Uproszczony sposób rozliczania VAT od importu wprowadzony został przepisem art. 33a ustawy o VAT. Obowiązuje on od 1 grudnia 2008 r. i umożliwił rozliczanie należnego od importu VAT w deklaracji podatkowej. Dzięki temu odpadła konieczność uiszczania go w urzędzie celnym. Było ono jednak ograniczone i nie każdy importer mógł z niego skorzystać. Od 1 lipca br. importer bez względu na to czy towar objęty został uproszczeniami określonymi w art. 166 i 182 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz.UE L 269/1) może dokonywać rozliczenia VAT od im...