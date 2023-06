Problemy księgowych z obliczaniem składek ZUS - MRiPS odpowiada

Krajowa Izba Biur Rachunkowych sygnalizowała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych problemy w zakresie realizacji pracy dotyczącej obliczania rocznej składki zdrowotnej. Prace księgowych utrudniały przede wszystkim problemy techniczne, które występowały po stronie ZUS. Czy możliwe jest, aby przesunąć termin dokonania rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za rok 2022 do 30 czerwca 2023 r.? Czy możliwe jest oddzielenie w kolejnych latach rocznego rozliczenia składki zdrowotnej od deklaracji miesięcznej DRA za kwiecień? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 41254 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie obliczania składek przez księgowych

Szanowna Pani Minister,

Krajowa Izba Biur Rachunkowych sygnalizuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych problemy w zakresie realizacji pracy dotyczącej obliczania rocznej składki zdrowotnej. Prace księgowych utrudniają przede wszystkim problemy techniczne, które występują po stronie ZUS.

Organizacja informuje, że od momentu udostępnienia aktualizacji oprogramowania Płatnik występują skumulowane problemy z wysyłką zestawów do ZUS, księgowi wciąż otrzymują nowe metryki, które wymagają kolejnych aktualizacji oprogramowania i uniemożliwiają zarówno pracę bieżącą nad rozliczeniem składek ZUS, jak również pracę nad rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej. Liczba błędów krytycznych, które pojawiają się przy próbie tworzenia deklaracji oraz liczba utrudnień, które dodatkowo wprowadzono (np. brak możliwości złożenia kompletu ZWUA i ZUA) w tak kluczowym czasie, jest nie do zaakceptowania. Programiści nie nadążają za aktualizacjami swoich programów z uwagi na zbyt późne udostępnianie zmian.

Izba zwraca również uwagę, że większość deklaracji rozliczeniowych DRA za kwiecień 2023 r. wpłynie do ZUS ostatniego dnia wyznaczonego terminu, tj. 22 maja 2023 r. Izba podkreśla też, że większość ubezpieczonych uprawnionych do zwrotu składki zdrowotnej będzie podejmowała próbę logowania i zaakceptowania wniosku w okresie od 23 maja do 1 czerwca. To zaledwie kilka dni, w trakcie których, co należy podkreślić, sporządzane są listy płac i tysiące biur korzysta z platformy, by zweryfikować absencje chorobowe.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Kiedy zostanie rozwiązany problem z oprogramowaniem Płatnik? Czy możliwe jest, aby przesunąć termin dokonania rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za rok 2022 do 30 czerwca 2023 r.? Czy możliwe jest oddzielenie w kolejnych latach rocznego rozliczenia składki zdrowotnej od deklaracji miesięcznej DRA za kwiecień?

Poseł Mateusz Bochenek

12 maja 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 41254 w sprawie obliczania składek przez księgowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek, znak: K9INT41254, przesyłające interpelację Posła Mateusza Bochenka w sprawie obliczania składek przez księgowych, w oparciu o stanowisko Ministra Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uprzejmie informuję:

Do złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r., zobowiązane zostały osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali, liniowo) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym, że płatnicy pierwszy raz dokonują rocznego rozliczenia zrozumiałe jest, że zadanie to jest dla nich dużym wyzwaniem. Dodatkowo wprowadzona możliwość wstecznej zmiany form opodatkowania, wpływająca na ustalenie rocznej podstawy wymiaru składek, stanowi znaczne utrudnienie dla osób prowadzących działalność i biur rachunkowych ich obsługujących.

Z informacji przekazanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w przeważającej części brak możliwości wysyłki dokumentów rozliczeniowych wynikał z błędów jakie są popełniane przy rocznym rozliczeniu, w tym w zakresie rozróżnienia roku kalendarzowego, w ramach którego ustala się minimalną roczną podstawę wymiaru składek, a roku składkowego za który ustalane są miesięczne rozliczenia składki zdrowotnej w kontekście zgłoszonych form opodatkowania i osiągniętego rocznego dochodu. Kolejną powszechną przyczyn...