Prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT pomimo nieterminowej aktualizacji VAT-R

Od dnia założenia działalności spółka korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług. W dniu 23.10.2018 r. spółka utraciła prawo do ww. zwolnienia w związku z przekroczeniem limitu w proporcji do okresu prowadzenia działalności. W dniu 29.10.2018 r. złożone zostało zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, tym samym spółka stała się podatnikiem VAT czynnym. 30.06.2019 r. podjęła decyzję o zawieszeniu działalności. W roku 2020 i 2021 spółka pozostawała zawieszona. 19.02.2020 r. spółka otrzymała zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wykreśleniu podmiotu z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Dnia 12.07.2022 r. spółka podjęła decyzję o wznowieniu działalności z przekonaniem, że ponownie nabyła prawo do zwolnienia na mocy art. 113 ust. 11 u.p.t.u i sugerując się otrzymanym zawiadomieniem o wykreśleniu z rejestru podatników VAT w 2020 r. prowadziła działalność jako podatnik zwolniony podmiotowo z VAT. Do końca roku 2022 r. nie przekroczyła limitu uprawniającego do zwolnienia. W dniu 18.01.2023 r. spółka otrzymała automatyczne powiadomienie mailowe o braku JPK_VAT za lipiec 2022 r. Formularz VAT-R w którym poinformowała o wyborze zwolnienia o którym mowa powyżej od dnia 12.07.2022 r. złożyła w dniu 01.02.2023 r.

...