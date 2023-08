Prawo do wypoczynku a umowa cywilnoprawna. RPO apeluje ws. branży filmowej

Rzecznik praw obywatelskich skierował prośbę do resortu kultury i dziedzictwa narodowego o stanowisko dotyczące możliwości podjęcia działań legislacyjnych w kontekście obecnego braku prawa do wypoczynku dla osób zajmujących się produkcją audiowizualną, które są zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Wcześniej na problem uwagę zwracał Związek Zawodowy Filmowców.

Sprawa odnosi się do braku uregulowania norm minimalnego czasu wypoczynku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Związek Zawodowy Filmowców zwrócił uwagę na to, że osoby wykonujące zawody związane z produkcją audiowizualną, które są zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do wypoczynku. Wniosek uzyskał poparcie RPO.

