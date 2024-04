Prawo do ryczałtu przy świadczeniu usług dla usługobiorcy, który jest pracodawcą

Jeżeli czynności wykonywane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie będą tożsame z czynnościami, które przedsiębiorca wykonywać będzie na podstawie umowy o pracę, to uzyskane w ramach działalności gospodarczej przychody z tytułu świadczenia usług nie będą podlegały wyłączeniu z ryczałtu ewidencjonowanego.

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że od 2018 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (praktyka lekarska). Zakres prowadzonej działalności gospodarczej to PKD 86.21.Z - Praktyka lekarska w miejscu podmiotu leczniczego - świadczy usługi medyczne pod postacią wizyt lekarskich (pediatrycznych, internistycznych oraz medycyny podróży). Obecnie współpracuje z jednym podmiotem, ale w dwóch przychodniach należących do tego podmiotu. Podatniczka planuje podjąć zatrudnienie w ramach umowy o pracę z obecnym świadczeniobiorcą w ramach umowy o pracę na stanowisku kierownika medycznego od 1 maja 2024 r. W ramach pracy kierownika medycznego będzie zajmowała się przede wszystkim organizacją pracy przychodni, poprawnością pracy personelu (lekarzy, pielęgniarek, rejestracji), nadzorem nad kosztami, generowaniem różnego rodzaju raportów, kontrolą dokumentacji medycznej, wprowadzaniem nowych procedur medycznych w przychodni, odpowiadaniem na skargi pacjentów. W zakresie umowy o pracę nie będzie obowiązku świadczenia wizyt lekarskich. Usługi, które podatniczka świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz świadczeniobiorcy nie odpowiadają czynnościom, które wykonywać będzie dla świadczeniobiorcy na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierownika medycznego.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy może rozliczać się w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, świadcząc usługi dla usługobiorcy, który jednocześnie jest jej pracodawcą, jeżeli czynności wykonywane w ramach kontraktu oraz umowy o pracę nie są tożsame. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganyc...