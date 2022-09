Prąd z awaryjnych generatorów prądu nie zawsze z akcyzą

Czy w sytuacji, w której spółka zużywała energię elektryczną wytworzoną w generatorze o mocy nieprzekraczającej 1 MW, będzie ona uprawniona do zastosowania zwolnienia od akcyzy wobec zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o mocy do 1 MW, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień, mimo, iż łączna moc zainstalowanych w zakładach spółki generatorów przekracza 1 MW? Czy w sytuacji wytwarzania energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana przez spółkę, w generatorze o mocy przekraczającej 1 MW, spółka będzie uprawniona do stosowania zwolnienia tak długo, jak generator będzie pracował z mocą nieprzekraczającą 1 MW?

Spółka prowadzi swoją działalność gospodarczą w trzech lokalizacjach (zakładach). W każdym z zakładów zainstalowany jest generator awaryjny. Moc generatorów przedstawia się następująco:

- 128 kW;

- 280 kW;

- 1600 kW.

Użytkowane generatory są od siebie całkowicie odrębne, nie współpracują ze sobą i nie są ze sobą w żaden sposób połączone.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przeglądu/testów rozruchowych generatorów, uruchamiane są one na biegu jałowym, tzn. nie jest wytwarzana i zużywana energia elektryczna.

W praktyce tylko jeden z generatorów wykazywał historycznie produkcję energii elektrycznej, która została zużyta przez spółkę - podczas wytwarzania łączna moc pracującego generatora nie przekraczała 1 MW. Do napędzenia generatorów spółka wykorzystuje wyłącznie wyroby energetyczne, od których została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Spółka nie posiada koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (dalej: „prawo energetyczne”).

W opinii spółki:

1. będzie ona uprawniona do zastosowania zwolnienia od akcyzy wobec zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o mocy do 1 MW, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień, tak długo jak łączna moc generatorów wytwarzających energię jednocześnie nie będzie przekraczała 1 MW. Gdyby zaistniała sytuacja, w której zużywana będzie energia wytwarzana jednocześnie (w tej samej chwili) w generatorach o łącznej mocy przekraczającej 1 MW, spółka utraciłaby prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień.

2. w sytuacji wytwarzania energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana przez spółkę, w generatorze o mocy przekraczającej 1 MW, nie będzie ona uprawniona do stosowania zwolnienia o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień tak długo, jak moc generatora będzie przekraczała 1 MW. Jednocześnie, jeżeli generator będzie pracował z mniejszym obciążeniem (tj. moc generatora będzie mniejsza, niż 1 MW), to spółka będzie uprawniona do stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 33 załącznika nr 1 wymieniono energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z wyłączeniem:

a) spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

b) towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

c) giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

d) spółki prow...