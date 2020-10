Pracownicy i składki ZUS: Szczepienia przeciw grypie

Przyjmując fakt, że wartość wykupionych dla pracowników świadczeń w postaci szczepień przeciwko grypie nie będzie przychodem ze stosunku pracy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to również nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - jak czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS.

Spółka, producent pieczywa i wyrobów cukierniczych, wystąpił do ZUS o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku wyjaśnił, że zarząd spółki zamierza sfinansować pracownikom szczepienia przeciwko grypie sezonowej. Decyzja ta spowodowana jest znaczącym ryzykiem wzrostu zachorowań na grypę w okresie jesienno-zimowym, co jest dla pracodawcy szczególnie ważne w związku ze świadczeniem przez pracowników pracy w handlu detalicznym, gdzie pracownicy są narażeni na stały kontakt z klientami.

Zdaniem spółki szczepienia przeciwko grypie stanowią jeden z podstawowych czynników ograniczających absencję chorobową pracowników spowodowaną grypą sezonową, co pozwoliłoby na utrzymanie płynnej pracy spółki. Dodatkowo, spółka chciałaby w sposób jak najbardziej skuteczny zabezpieczyć pracowników przez zarażeniem SARS-CoV-2, a zgodnie z rekomendacją lekarzy jak i z opinią GIS, szczepienia przeciwko grypie sezonowej mogą zabezpieczać lub łagodzić przebieg infekcji powodowanej przez SARS-CoV-2, co w obecnej sytuacji epidemicznej byłoby bardzo pożądane.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa grypy, a pośrednio także aby ograniczyć lub/i złagodzić przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2, szczepienia byłyby oferowane wszystkim pracownikom.

Spółka chciała wiedzieć czy świadczenie na rzecz pracowników w postaci kosztu szczepionki przeciwko wirusowi grypy spowoduje przychód po stronie pracownika, który będzie stanowił podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, a w związku z tym czy spółka jako płatnik składek będzie zobowiązana do obliczenia i potrącania składek na te ubezpieczenia.

W ocenie spółki, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość szczepień nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie bowiem z art. 207 § 2 Kodeksu pracy: „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpie...