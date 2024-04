Pracodawca nie odpowie za fałszywe dokumenty zatrudnionego cudzoziemca

Propozycję zmian przewidziano w art. 22 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje w art. 120 w ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zamienić obecne wyrażenie „Kto powierza” na wyrazy „Kto umyślnie powierza”.

„Chodzi tu o ukrócenie patologicznej sytuacji, w której to pracodawca – zazwyczaj mikroprzedsiębiorca – odpowiada karnie za to, że pracujący u niego cudzoziemiec ma fałszywy lub uzyskany bezprawnie tytuł do pobyt...