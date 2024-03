Praca za pośrednictwem platform cyfrowych. Związkowcy apelują o zmiany

Z oficjalnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w 2022 r. w Unii Europejskiej za pośrednictwem cyfrowych platform pracowało ponad 28 mln ludzi, a w 2023 r. było to już ok. 43 mln. W praktyce pracownicy platformowi to nie tylko kurierzy czy kierowcy taksówek, ale również m.in. graficy, programiści i specjaliści wykonujący usługi remontowe.

Okazuje się, że w 93 proc. przypadków pracownicy tego rodzaju to osoby samozatrudnione. Jak twierdzi NSZZ „Solidarność”, w wielu przypadkach to fikcyjne samozatrudnienie, a pracownicy nie mają np. prawa do urlopu i ubezpieczenia zdrowotnego i do tego są pozbawieni ochrony wynikającej z innych praw pracowniczych.

W tym tygodniu ministrowie pracy państw członkowskich UE zatwierdzili wstępne porozumienie dotyczące n...