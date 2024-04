Praca emeryta bez podatku dochodowego. Co z wyborczą obietnicą?

W ustawie o PIT istnieje już rozwiązanie skierowane do podatników, którzy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostają aktywni zawodowo. Warunkiem skorzystania z tej preferencji podatkowej jest jednak to, aby podatnik (pomimo nabycia uprawnień) nie pobierał emerytury lub innego świadczenia systemowo zastępującego takie świadczenie. Ponadto, z podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej, w tym także emeryci - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 2363 do ministra finansów, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra ds. polityki senioralnej w sprawie pracy emeryta bez podatku dochodowego

W sobotę 9 września 2023 roku w Tarnowie odbyła się Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej pod nazwą „100 Konkretów!“. Donald Tusk zapowiedział wówczas, że dzień po wygranych wyborach przystąpicie Państwo do realizacji 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. W najbliższych dniach mija 100 dni Państwa rządów. Przed wyborami swój program zaprezentowało również Polskie Stronnictwo Ludowe (Trzecia Droga), które współtworzy rząd.

Niestety, do dnia dzisiejszego obiecane przez PSL rozwiązania nie zostały wprowadzone w życie. Na jakim etapie jest realizacja poniższej obietnicy wyborczej? Kiedy obietnice zostaną wprowadzone w życie?

„Praca emeryta bez podatku dochodowego. W Polsce już około 770 tys. emerytów zdecydowało się kontynuować pracę po osiągnięciu wieku przejścia na emeryturę. W ostatnim czasie to przyrost o ponad 200 tys. osób. Jest to pozytywne zjawisko, które najczęściej jest jednak spowodowane bardzo niskimi emeryturami, które zmuszają do tzw. >>dorabiania do emerytury<<. Należy wesprzeć tę aktywność, zwalniając takie przychody emerytów z podatku dochodowego i zagwarantować 10% podwyżki pobieranej emerytury dla tych emerytów, którzy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydują się na dalszą aktywność zawodową“.

Jakie będą koszty realizacji tej obietnicy?

Posłowie:

Dariusz Matecki, Michał Woś, Jan Kanthak, Marcin Romanowski, Dariusz Stefaniuk, Sebastian Kaleta

23 marca 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2363 w sprawie pracy emeryta bez podatku dochodowego

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją nr 2363 złożoną przez grupę posłów, tj. panów: Dariusza Mateckiego, Michała Wosia, Jana Kanthaka, Marcina Romanowskiego, Dariusza Stefaniuka i SebastianaKaletę,w sprawie pracy emeryta bez podatku dochodowego, w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uprzejmie informuję.

W oparciu o umowę koalicyjną z 10 listopada 2023 r. rząd tworzą Koalicja Obywatelska, Polska 2050 Szymona Hołowni z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Nowa Lewica. Umowa ta zawiera program zobowiązań i zamierzonych działań rządu. Podnoszone zagadnienie nie znajduje się na tej liście. Obecnie priorytetem jest realizacja zobowiązań, które znalazły się w umowie koalicyjnej.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa minimalny wiek emerytalny, jednak ...