Pomoc dla mikro- oraz małych przedsiębiorców

Interpelacja nr 37320 do prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji mikro- oraz małych przedsiębiorców

Szanowny Panie Premierze,

działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP, zwracam się do Pana Premiera z interpelacją poselską w sprawie trudnej sytuacji mikro-, małych przedsiębiorców.

Mali przedsiębiorcy, np. prowadzący sklepiki osiedlowe, otrzymują nowe rachunki za media, ogrzewanie. Koszty zatrudnienia wzrastają. Przykładowo - przedsiębiorca prowadzący mały sklepik spożywczy otrzymał rachunek za prąd na kwotę o ponad 3 tysiące więcej w stosunku do miesiąca poprzedniego. Taka sytuacja z kosztami za media, ogrzewanie czy wzrastającymi kosztami zatrudnienia spowoduje masowe zamykanie działalności przez małych przedsiębiorców, a w konsekwencji ogromny wzrost bezrobocia.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Premiera z następującym pytaniem: Kiedy i na jaką pomoc mogą liczyć mikro- oraz mali przedsiębiorcy?

Posłanka Barbara Dolniak

10 listopada 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 37320 w sprawie trudnej sytuacji mikro- oraz małych przedsiębiorców

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 37320 Pani Poseł Barbary Dolniak, przekazuję poniższe informacje.

Skutki pandemii COVID-19 i trwająca inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę powodują, że dzisiaj przedsiębiorcy działają w sytuacji dużej niepewności gospodarczej. Szczególnie dużym obciążeniem dla MŚP oraz przemysłu jest obserwowany od kilku miesięcy wzrost cen nośników energii. W celu ochrony polskich odbiorców przed negatywnymi skutkami kryzysu energetycznego w Unii Europejskiej rząd podejmuje wszystkie możliwe i zgodne z prawem wspólnotowym działania osłonowe. Dotychczas przyjęte kompleksowe rozwiązania kierowane są do szerokiego grona odbiorców w Polsce, w tym do gospodarstw domowych, jednostek pożytku publicznego, czy też do polskich przedsiębiorców.

Rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku przewidują wprowadzenie gwarantowanej maksymalnej ceny na energię elektryczną stosowanej przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi. Cena ta będzie nie wyższa niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozwiązania zawarte w przepisach ww. ustawy po...