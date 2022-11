Polski Ład 3.0: Zmiany w VAT, akcyzie oraz podatku od sprzedaży detalicznej

Pod koniec października br. weszły w życie, zgodnie z tzw. Polskim Ładem 3.0, zmiany w ustawach: o podatku od towarów i usług, o podatku akcyzowym oraz podatku od sprzedaży detalicznej. Dotyczą one przedłużenia do końca tego roku obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej i związanych z nią obowiązków informacyjnych sprzedawców. Oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT na: podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe. Ponadto, utrzymano stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc., wiążąc je z wydatkami na obronność.