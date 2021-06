Polski Bon Turystyczny: Rząd rozważa wydłużenie terminu realizacji

Bony są ważne do końca marca 2022 roku. Termin ten może być zbyt krótki i być może należy rozważyć możliwość jego wydłużenia. Na przykład tegoroczne ferie zimowe zostały zorganizowane w jednym okresie dla całej Polski, a więc siłą rzeczy ograniczyło to możliwości wyjazdu na odpoczynek. Zbliżają się wakacje, ale prawdopodobnie również będą obowiązywały pewne limity, a jeśli nie, to po prostu może i tak zabraknąć miejsc ze względu na potencjalne duże obłożenie. Czy zostaną rozważone możliwości mające na celu przedłużenie terminu na skorzystanie z programu Polski Bon Turystyczny? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Interpelacja nr 24268 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie przedłużenia terminu na skorzystanie z programu Polski Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, które ma na celu wsparcie polskich rodzin. Dopłata do wypoczynku ma w swoim założeniu pośrednio pomagać także branży turystycznej, która zmaga się z trudną sytuacją powodowaną epidemią COVID-19. Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów, funkcjonują one w formie elektronicznej i są ważne do końca marca 2022 roku.

Świadczenie wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia. Przysługuje dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Podczas prac nad tym rozwiązaniem zakładano, że o wsparcie będzie mogło ubiegać się prawie 2,4 mln rodzin. 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80%, ma dwoje lub więcej dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysokości 1000 zł i więcej. Szacowano, że z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci.

Jak wskazano powyżej, bony są ważne do końca marca 2022 roku. W ocenie obywateli zgłaszających się do mojego biura poselskiego termin ten może być zbyt krótki i być może należy rozważyć możliwość jego wydłużenia. Wskazywano, że na przykład tegoroczne ferie zimowe zostały zorganizowane w jednym okresie dla całej Polski, a więc siłą rzeczy ograniczyło to możliwości wyjazdu na odpoczynek. Ponadto w zasadzie cały czas obowiązywały obostrzenia o mniejszym bądź większym rygorze sanitarnym, jeśli chodzi o hotele czy...