Podwyżki cen prądu odczuło 86 proc. firm

Wybuch wojny na Ukrainie przyniósł ze sobą duże zaburzenia na rynku surowców, co wpłynęło też na ceny paliw i prądu. Dodatkowo negatywny wpływ na ceny mają również regulacje klimatyczne, które wprowadza Unia Europejska. Jak wynika z nowego raportu, w okresie od stycznia 2022 do marca 2023 r. podwyżki cen prądu odczuło aż 86 proc. firm w Polsce. W przypadku sektora małych i średnich przedsiębiorstw odsetek ten wyniósł 93 proc., a w odniesieniu do dużych firm było to 65 proc.

– Zapytaliśmy 430 firm o wpływ wzrostu kosztów energii na ich działalność. Odpowiedź była jednoznaczna – blisko 90 proc. małych i średnich przedsiębiorstw powiedziało nam, że ich rachunki za energię wzrosły o ponad 160 proc. Wśród dużych firm ten wzrost sięgnął średnio 90 ...