Podwyżka płacy minimalnej będzie kosztować pracodawców ponad 35 mld zł

Koszty podniesienia w 2024 r. o jedną piątą płacy minimalnej wyniosą dla pracodawców łącznie ponad 35 mld zł – wynika z oficjalnych szacunków. Jak wskazują eksperci fundacji FOR, wynagrodzenie minimalne w Polsce już teraz jest jednym z wyższych w Europie. Szacuje się, że w przyszłym roku płaca minimalna może wzrosnąć do poziomu ok. 62-68 proc. mediany wynagrodzeń.

W styczniu 2024 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a w lipcu stawka zostanie zwiększona do 4300 zł. Dla pracodawców oznacza to dodatkowe koszty na poziomie w sumie ponad 35 mld zł. Eksperci FOR wskazują w nowej analizie, że skokowe wzrosty niosą ze sobą określone konsekwencje.

„Tylko w latach 2022-2024 płaca minimalna w Polsce urośnie o prawie 43 proc. (przy prognozowanym wzroście przeciętnego wynagrodzenia o niecałe 23 proc. w tym samym okresie). W la...