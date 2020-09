Podwyżka kilometrówki? Może, ale…

Stawki za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych nie były zmieniane od 18 lat, a w tym czasie zmianie uległy realia rynkowe. Dochodzi do sytuacji, w których pracownicy używający do celów służbowych własnych pojazdów otrzymują ekwiwalent, który nie pokrywa w całości realnych kosztów takiej eksploatacji, i taka sytuacja może ostatecznie spowodować, że pracownicy nie będą wyrażać zgody na udostępnianie swoich samochodów.

Interpelacja nr 9299 do ministra infrastruktury w sprawie urealnienia stawek stanowiących podstawę zwrotu kosztów używania przez pracownika pojazdu prywatnego do celów służbowych

Szanowny Panie Ministrze,

podczas dyżuru poselskiego zwrócono mi uwagę na kwestię dotyczącą stawek za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 r. stawka nie może być wyższa niż 0,5214 zł (za 1 kilometr) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3. W przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 nie może być to więcej niż 0,8358 zł. Stawki te nie były zmieniane od 18 lat, a w tym czasie zmianie uległy realia rynkowe: wartość pojazdów, koszty ich utrzymania oraz bieżącej eksploatacji - tym samym stawki całkowicie straciły na aktualności. Dochodzi do sytuacji, w których pracownicy używający do celów służbowych własnych pojazdów otrzymują ekwiwalent, który nie pokrywa w całości realnych kosztów takiej eksploatacji, i taka sytuacja może ostatecznie spowodować, że pracownicy nie będą wyrażać zgody na udostępnianie swoich samochodów.

Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o odpowiedź: