Podróż zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Rzeczpospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów wyposażenia wnętrz za pośrednictwem rozbudowanej sieci stacjonarnych salonów sprzedaży oraz sklepu internetowego.

Wnioskodawca zatrudnia pracowników, którzy wykonują obowiązki na podstawie umów o pracę zawartych zgodnie z polskimi regulacjami w zakresie prawa pracy. Wykonując obowiązki wynikające ze stosunku pracy pracownicy odbywają zarówno krajowe, jak i zagraniczne podróże służbowe. Aby odbyć podróż służbową wskazanym przez Wnioskodawcę środkiem transportu pracownicy muszą przemieścić się na teren odpowiednio dworca kolejowego/ dworca autobusowego/portu lotniczego. W tym celu pracownicy mają możliwość skorzystania z finansowanego przez Wnioskodawcę transportu z ich miejsca zamieszkania na odpowiednio, według wyboru przez Wnioskodawcę środka transportu - dworzec kolejowy/dworzec autobusowy/port lotniczy lub z dworca kolejowego/dworca autobusowego/portu lotniczego do miejsca zamieszkania pracownika. Dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy/ port lotniczy, na który udają się pracownicy, nie zawsze znajduje się na terenie miejscowości, w której pracownik zamieszkuje lub na terenie której znajduje się jego stałe miejsce wykonywania pracy. Podróże niejednokrotnie rozpoczynają się i kończą w godzinach nocnych lub wczesnych porannych często więc pracownik nie ma możliwości dotarcia na dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy/ port lotniczy komunikacją miejską stąd akceptacja Wnioskodawcy na przejazdy finansowanymi przez Wnioskodawcę taksówkami.

Wnioskodawca wymaga od pracowników, aby w przypadkach, w których jest to możliwe potwierdzali poniesienie wydatku za przejazdy taksówkami lub komunikacją miejską. Wnioskodawca dokonuje zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wydatków pracowników w trakcie delegacji służbowej, natomiast zwracane pracownikowi koszty poniesione na przejazdy taksówkami w trakcie delegacji, są opodatkowane w sytuacjach kiedy dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy/ port lotniczy znajduje się w tej samej miejscowości co miejsce zamieszkania pracownika. Zwrot kosztów przejazdów na dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy/ port lotniczy znajdujący się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania pracownika Wnioskodawca traktuje jako korzystające ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 ze zm. dalej: „u.p.d.o.f.”).

Pytanie Wnioskodawcy

Czy w opisanym stanie faktycznym wypłacone pracownikowi należności z tytułu odbytej podróży służbowej, w części dotyczącej wydatku za dojazd taksówką, bądź skorzystania z komunikacji miejskiej do dworca kolejowego, dworca autobusowego lub portu lotniczego korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f., także w sytuacji, gdy dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, port lotniczy znajduje się w tej samej miejscowości co miejsce zamieszkania pracownika?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym koszty dojazdów na dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy/ porty lotniczy, zwrócone przez Wnioskodawcę pracownikowi korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f.

W myśl art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. „za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.”

Zgodnie zaś z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. „wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

podróży służbowej pracownika,

podróży osoby niebędącej pracownikiem

do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13."

Warunkiem niezbędnym dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) u.p.d.o.f. jest odbycie przez pracownika podróży służbowej. Przepisy prawa podatkowego nie zawierają przy tym definicji podróży służbowej, w tym zakresie należy się zatem posłużyć definicją zawartą w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 ze zm. dalej: „k.p.”).

W myśl art. 77.5 § 1 k.p. „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową."

Przy tym w zakresie podróży służbowych, jeżeli pracodawca nie ureguluje wewnętrznie, w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania, zasad odbywania i rozliczania delegacji - obowiązywać będą przepisy właściwe dla pracowników sfery budżetowej.

Zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013.167 dalej: „Rozporządzenie"), „z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: