Podniesienie kwoty wolnej w PIT może zwiększyć dynamikę rozwoju

Rząd nie powinien odwlekać realizacji zapowiedzi podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł – twierdzi w nowej analizie Warsaw Enterprise Institute. Pierwotnie kwota ta miała być podwyższona już w trakcie pierwszych 100 dni nowego rządu. Jak oceniają eksperci, w dłuższej perspektywie podniesienie kwoty wolnej przyniosłoby pozytywne skutki pod kątem inwestycji i dynamiki rozwoju gospodarczego.

Do tej pory rząd nie przedstawił żadnego projektu dotyczącego podniesienia kwoty wolnej w PIT z 30 tys. zł do 60 tys. zł. Zmiana praktycznie na pewno nie zostanie więc wprowadzona w 2024 r. Rząd argumentuje to obawami o stan budżetu, ale jednocześnie nie wycofuje się całkowicie z zapowiedzi.

„Pierwszym skutkiem zwiększenia wynagrodzeń netto byłoby złagodzenie skutków inflacji bez tworzenia nowych zagrożeń inflacjogennych. Wyższy dochód rozporządzalny Polaków nie tylko napędzi konsumpcję i wzmocni handel, ale poz...