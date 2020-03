Podatnik świętuje jubileusz firmy, a co z VAT?

Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie może budzić żadnego zdziwienia. Wiąże się to oczywiście z różnego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach możliwy będzie do odliczenia czy też nie. Ponieważ kwestia ta nie została uregulowana w sposób szczególny, oznacza to iż przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie należy kierować się zasadą generalną wyrażona została w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nią podatnikowi prawo do odliczenia przysługuje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.