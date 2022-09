Podatnik spóźnił się z instalacją kasy fiskalnej

W myśl art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, u których:

powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaż i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych online oraz nie używali do tej pory kas rejestrujących.

- mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji

W przypadku gdy ww. podatnicy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty ulgi na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika (art. 111 ust. 5 ustawy o VAT).

Powyższe wskazuje, że ustawodawcy zależy na tym aby podatnicy stosowali wyłącznie kasy fiskalne online bowiem ulga przyznana została tylko na zakup tego typu urządzeń. Ulga nie przysługuje natomiast z tytułu zakupu urządzeń starszej generacji a więc wyposażonych jedynie w elektroniczną kopię paragonu. Ponadto, z przepisu wynika, że warunkiem ulgi (w wysokości 700 zł na każde urządzenie) jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży przy jego zastosowaniu.

Jest spóźnienie a co z ulgą

Uregulowanie powyższe, art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, jest jasne i jednoznaczne. Warunkiem skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą. Nie jest więc istotne czy spóźnienie wynosi dzień czy też kwartał. Chociaż można by oczekiwać, iż utrata prawa do ulgi następować będzie proporcjonalnie do czasu trwania opóźnienia.

Jednakże od tej niedogodności istnieje jeden wyjątek. Chodzi o przypadek, gdy podatnik zawiesił działalność gospodarczą. Okres zawieszenia potraktować należy jako specyficzny „okres ochronny”, podczas którego nie biegnie termin na instalację kasy fiskalnej. Jest to zrozumiałe ze względu brzmienie art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, który mówi „…rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży…”. Podczas zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczęcie ewidencji sprzedaży jest po prostu niemożliwe z braku w tym okresie sprzedaży. Jednakże już w momencie wznawiania działalności podatnik musi obrót ewidencjonować poprzez kasę rejestrującą. Oznacza to w praktyce, iż podczas zawieszenia działalności podatnik musi zaopatrzyć się w kasę fiskalną, dokonać wszelkich czynności umożliwiających jej zgodną z wymogami prawnymi pracę, czyli dokonać jej fiskalizacji.

