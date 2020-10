Podatnik dokonuje darowizny firmy – co z VAT od transakcji

Na majątek firmy składa się szereg różnych elementów. Są to m.in. grunty, budynki i budowle, lokale, maszyny i urządzenia, środki transportu, wartości niematerialne i prawne. Podstawę do przekazania w formie darowizny stanowi umowa odpowiedniej treści. Nie jest dla niej wymagana forma inna niż pisemna dla celów dowodowych. Wyjątkiem są nieruchomości, które darowane mogą być wyłącznie w formie aktu notarialnego.

Poza podstawami umownymi przekazania podatnik dokonujący darowizny powinien także sporządzić protokół przekazania określonych składników majątkowych. Należy w nim wskazać przedmiot darowany jak również określić informacje dodatkowe dotyczące:

środków trwałych – ich wartość początkową i dotychczasowe umorzenie,

wyposażenia – jego wartość początkową,

towarów i materiałów – ich rodzaj, ilość oraz wartość.

Darowizna między małżonkami

Darowizna może być dokonana również pomiędzy współmałżonkami. Pomiędzy nimi – co do zasady – istnieje majątkowa wspólnota małżeńska. W takim przypadku wystarczające jest sporządzenie protokołów przekazania, bez jakichkolwiek obowiązków dokumentowania takiego rozporządzenia umową. Jest to wynikiem tego, iż w przypadku wspólności majątkowej nie ma znaczenia czy dany składnik majątku będzie wykorzystywany w firmie jednego czy drugiego małżonka.

Nie można oczywiście wykluczyć przypadków, że przekazywany składnik jest elementem majątku wyłącznie jednego z małżonków, np. jest to rzecz nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego, czy otrzymana w spadku. W takim przypadku dokonanie darowizny nie obejdzie się bez sporządzenia stosownej umowy. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Zbycie przedsiębiorstwa nie podlega VAT

Rozpatrując darowiznę pod kątem VAT jest ona przedmiotem opodatkowania tym podatkiem. Darowizna jest opodatkowana tym podatkiem jako utożsamiana w świetle ustawy o tym podatku z czynnościami odpłatnymi. Ma to taki skutek, iż nie dość że darczyńca czyni obdarowanemu przysporzenie kosztem swojego majątku, zobowiązany jest z tego tytułu do rozliczenia VAT. Jednakże zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W związku z zapisem art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy darowizna stanowiąc przedmiot opodatkowania VAT skorzystać może z tego przywileju. Regulacje te jako wymóg niepodlegania VAT stawiają przed stronami umowy darowizny szczególny wymóg. Muszą one bowiem określić w niej przedmiot darowizny w taki sposób aby był on zgodny z definicją &bdquo...