Podatki sektorowe do likwidacji? ZPP i FOR apelują o zmiany

Rząd powinien dążyć do stworzenia jednolitego i spójnego modelu opodatkowania, a podatki sektorowe powinny być zniesione – twierdzą Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. We wspólnym apelu do rządu organizacje postulują m.in. likwidację podatku handlowego, opłaty audiowizualnej i tzw. podatku cukrowego.