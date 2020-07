Podatki na świecie: Rosja radykalnie obniży opodatkowanie sektora IT

W 2021 r. Rosja ma znacznie obniżyć opodatkowanie przedsiębiorstw z sektora IT. Opodatkowanie dochodów tego rodzaju podmiotów zostanie obniżone z 20 do zaledwie 3 proc. Przewidziano też zmniejszenie do 7,6 proc. wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, podczas gdy w innych sektorach gospodarki jest to 30 proc. Jak tłumaczą eksperci, zmiany będą mieć przy tym najprawdopodobniej mocno protekcjonistyczny charakter.